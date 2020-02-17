Петропавловск-Камчатский, , 08:12 — REGNUM Предприятиям Камчатки не хватает 6,7 тыс. квалифицированных специалистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве занятости региона.

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Самые высокие заработки из числа свободных вакансий предлагаются инженерам производственно-технических отделов — 200 тыс. рублей. На заработок в 183 тыс. рублей в месяц могут рассчитывать геологи, на 150 тыс. — маркшейдеры (горный инженер или техник, работающий на строительстве подземных сооружений, прим. ИА REGNUM). Инженерам — программистам предлагают зарплату в 134 тыс. рублей, врачам — дерматологам и психиатрам-наркологам предлагают зарплаты в 130 тыс. рублей в месяц.

В агентстве занятости населения Камчатки решили применять новый метод поиска кадров — «Турбо-поиск», в процессе которого в подбор персонала включаются все службы занятости страны, имеющиеся в электронной базе данных.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на протяжении ряда лет отмечается серьёзный дефицит учителей, врачей, строителей и моряков. Каждый 66-й житель региона чиновник или силовик.