Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 849 случаев заболевания пневмонией на неделе 10−16 февраля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Показатели примерно сравнимы с неделей до этого (3−9 февраля). Тогда диагноз был проставлен в 860 случаях.

Число случаев ниже уровня сходного периода 2019 года на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области всего за три дня зафиксировали более 500 случаев заболевания пневмонией. Всплеск произошёл с 10 по 12 февраля 2020 года.

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