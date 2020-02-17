Москва, , 16:29 — REGNUM Созданное около года назад подразделение спасателей Московского авиацентра, способных десантироваться с вертолетов на место происшествия, чтобы оперативно оказать помощь, спасли 20 человек. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Особенность подразделения в возможности оперативного прибытия на место, отмечается в сообщении. Даже при отсутствии дорог и подъездных путей это подразделение способно прибыть на место происшествия в течении 15−20 минут. За год работы его сотрудниками было спасено 20 человек, ещё 25 была оказана первая помощь.

По словам замруководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрея Иванова за год сотрудники спасательного подразделения 177 раз работали на ликвидации серьезных ДТП, чрезвычайных происшествиях, а также участвовали в поисках, потерявшихся в лесу и эвакуации пострадавших из труднодоступных мест способом беспарашютного десантирования, при котором используется специальное спусковое устройство.

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