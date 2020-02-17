Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Новый торгово-развлекательный комплекс появится на юге Санкт-Петербурга вместо советского кинотеатра «Слава». Снести вознамерились здание на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы.

Кинотеатр «Слава» был возведен в 1967 году, сейчас в нем располагаются ресторан и пара магазинов. По данным издания «Канонер», на месте этого здания будет возведен ТРК высотой в 30 метров и семь этажей.

Собственником участка является ООО «ТК Слава», которое уже обладает разрешением на строительство.

Напомним, в Петербурге не утихают страсти по поводу сноса здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. На его месте собираются построить новый ледовый дворец. При сносе СКК в результате несчастного случая погиб рабочий.