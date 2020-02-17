Бугири, , 15:44 — REGNUM Правительство Уганды приступило к переселению большего числа жителей субрегиона Бугису, пострадавших от схода оползней, в округ Бунамбуте района Буламбули. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, к настоящему времени более 50 семей из двух районов Намисиндва и Будуда были переселены в лагерь переселенцев сотрудниками канцелярии премьер-министра.

Перемещенные входят в число 140 пострадавших семей, которые должны быть переселены на втором этапе проекта. На первом этапе был построен 101 дом, и около 720 человек были переселены. Дома были построены инженерной бригадой Народных сил обороны Уганды и полицейским строительным подразделением, отмечают репортеры.

Впоследствии правительство планирует построить около 900 домов для переселения около 7200 человек из 10 000 человек, проживающих в подверженных оползням районах горы Элгон.

«Правительство стремится к тому, чтобы все люди, живущие в районах, подверженных оползням, были переселены в более безопасное место, чтобы мы не потеряли больше людей в случае таких бедствий», — заявила Памела Комуджуни Калуле, старший сотрудник по управлению стихийными бедствиями в канцелярии премьер-министра.

Комужуни сообщила, что правительство уже создало центр здравоохранения и другие социальные объекты на месте переселения.

«Переселенным будет оказано содействие со стороны правительства до того момента, пока они не смогут самостоятельно содержать себя», — сказала она, добавив, что правительство также в течение некоторого времени будет закупать школьные принадлежности для детей переселенных лиц.

По ее словам, каждой переселенной семье в лагере предоставляется дом с двумя спальнями, расположенный на акре (0,4 гектара) земли, а также два акра (0,8 гектаров) для ведения сельского хозяйства.