Нур-Султан, , 15:10 — REGNUM По 850 тыс. тенге (143 тыс. рублей) выплатят ветеранам Великой Отечественной войны власти Нур-Султана в честь 75-летия Победы. Об этом говорится в проекте правил оказания дополнительной социальной помощи, который опубликован 17 февраля на сайте «Открытые НПА».

В рамках документа, ветеранам также предоставят единую форму одежды, в которую входит серый костюм, серое пальто, берет и галстук бирюзового цвета, а также белая рубашка и черные туфли.

Власти Нур-Султана также намерены предоставить один бесплатный проезд железнодорожным или воздушным транспортом по территории СНГ для посещения мест боевой славы и городов-героев.

Отметим, ранее власти Караганды и Павлодара определили размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. Размер выплат составит 1 млн тенге ($168 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: Ветераны из Казахстана примут участие в параде Победы в Москве