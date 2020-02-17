Ташкент, , 14:35 — REGNUM Вместо системы прописки граждан в Узбекистане внедрят систему регистрации, заявил заместитель министра внутренних дел республики Азиз Икрамов 17 февраля на сессии международного пресс-клуба.

«Прописка — это устаревшая система. Слово «прописка» будет выведено из обращения», — заявил замминистра. По его словам, МВД изучает опыт Японии и Малайзии в этой сфере.

Напомним, 24 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед депутатами парламента, заявил, что в республике до 1 апреля необходимо реформировать систему прописки. Глава государства сравнил действующую систему прописки с кандалами.

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