Алма-Ата, Казахстан, , 12:32 — REGNUM Спасатели в Алма-Ате рекомендовали жителя города оставаться дома из-за сильной непогоды. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Аты.

В ведомстве предупредили, что 18 февраля в городе ожидается сильный снег. Кроме того, сохранится гололед и снежный накат. Горожанам рекомендовано не ходить и не парковать автомобили под деревьями.

Автомобилистом рекомендовано остановить движения во время сильного снегопада и переждать непогоду. Пешеходам даны рекомендации по подбору обуви и перемещению вдоль стен зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в департаменте по ЧС Алма-Аты предупредили, что опасность схода снежных лавин в горах сохраниться 17 и 18 февраля.

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