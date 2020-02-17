Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM С 1991 по 2019 год в Казахстан переехали 1,057 млн этнических казахов, получивших статус оралманов (репатриантов). Об этом 17 февраля заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на расширенной коллегии министерства.

По его словам, в 2019 год в Казахстан вернулись 17,7 тыс. человек, или 9993 семьи. Нурымбетов отметил, что в прошлом году гражданство республики получили 8,2 тыс. репатриантов. Они воспользовались акцией по продлению статуса оралмана для получения гражданства, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов заявил, что главным критерием получения статуса оралмана станет отсутствие казахстанского гражданства.

Читайте также: Вам здесь не рады: Неудобная правда о репатриантах Казахстана и их будущем