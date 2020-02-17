Уральск, Казахстан, , 10:45 — REGNUM Пятнадцатилетняя школьница, врезавшаяся в стену жилого частного дома в Уральске, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об это 17 февраля сообщает издание «Уральская неделя» со ссылкой на департамент полиции Западно-Казахстанской области.

Потерпевшая жительница дома Лидия Фалина сказала, что после ДТП дом признан аварийным, так как сильно повреждена стена. «Наш дом признали аварийным, и теперь мы не можем там жить», — казала женщина.

По её словам, автомобиль, за рулем которого находилась школьница, принадлежит 30-летнему мужчине. По его словам, со школьницей он познакомился в социальных сетях, а в этот день они катались на его автомобиле Volkswagen Golf VI.

Напомним, вышеуказанное ДТП произошло 6 января 2020 года. В полиции подтвердили, что в крови девочки был обнаружен алкоголь и наркотическое вещество.