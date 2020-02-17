Москва, , 08:32 — REGNUM В марте в европейской части России зима ещё может продолжить брать небольшие реванши. Так, не исключено понижение температуры до — 10 °C Об этом сегодня, 17 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в марте есть вероятность выпадения снега и наступления морозов.

«Морозы совсем не исключены, вплоть до минус 10 градусов», — приводит ТАСС слова синоптика.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы. При этом на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, а также Башкирии и практически на всей территории Урала и Сибири может быть теплее, чем обычно.

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