Новосибирск, 17 февраля 2020, 08:13 — REGNUM В конце декабря Совет Федерации одобрил изменения в закон «Об электронной подписи». Согласно изменениям, аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата. Старший преподаватель кафедры информационных технологий Новосибирского государственного университетат экономики и управления Артём Перов считает, что в целом электронно-цифровые подписи являются «достаточно надёжным инструментом обеспечения целостности и неотказуемости», выполняющим функционал аналогичный реальной ручной подписи. Эта технология уже давно активно внедрена на портале Госуслуг.
Таким образом эксперт прокомментировал появившиеся опасения, что посредством электронной подписи «крадут квартиры и бизнес».
Как ранее сообщало и, в конце 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало проверку по факту утечки данных более 28 тыс. граждан с портала Госуслуг.
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