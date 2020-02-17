Новосибирск, , 08:13 — REGNUM В конце декабря Совет Федерации одобрил изменения в закон «Об электронной подписи». Согласно изменениям, аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата. Старший преподаватель кафедры информационных технологий Новосибирского государственного университетат экономики и управления Артём Перов считает, что в целом электронно-цифровые подписи являются «достаточно надёжным инструментом обеспечения целостности и неотказуемости», выполняющим функционал аналогичный реальной ручной подписи. Эта технология уже давно активно внедрена на портале Госуслуг.

Таким образом эксперт прокомментировал появившиеся опасения, что посредством электронной подписи «крадут квартиры и бизнес».

Артём Перов «Следует отметить, что технологии уязвимостей информационной безопасности развиваются в темпе не меньшем, чем методы защиты информации и подобные прецеденты по переприсвоению недвижимости на третьих лиц являются тому подтверждением. Правонарушения в области электронной подписи преследуются 272 статьей уголовного кодекса РФ, однако это не смущает злоумышленников, пытающихся подделать ЭЦП. Несмотря на то, что такого рода инциденты зачастую пресекаются на ранних этапах, наиболее надёжным методом защиты от такого рода преступлений будет являться написание заявления в Росреестр о необходимости проводить сделки, связанные с недвижимостью только при личном участии субъекта».

Как ранее сообщало и, в конце 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России начало проверку по факту утечки данных более 28 тыс. граждан с портала Госуслуг.

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