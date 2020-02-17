Владивосток, , 06:52 — REGNUM Более 42,5 млн рублей направлено в Приморье на выплаты регионального материнского капитала семьям с двумя детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в минтруда и соцполитики Приморья, по состоянию на конец 2019 года сертификаты на получение регионального материнского капитала по случаю рождения второго ребёнка, оформили 3,8 тысяч человек.

«Так же, как и в случае с федеральным материнским капиталом, краевую выплату можно направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребёнка-инвалида. Большинство родителей используют средства для оплаты ипотечного кредита», — рассказала глава министерства Светлана Красицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане только после вмешательства прокуратуры женщина смогла добиться получения положенного ей регионального материнского капитала.