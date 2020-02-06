Магадан, Магаданская область, , 06:06 — REGNUM В Магадане руководство «Магаданского социального центра» необоснованно отказало местной жительнице в выдаче сертификата для получения регионального материнского капитала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Женщина обратилась за помощью в надзорное ведомство, которое установило, что отказывая в выдаче сертификата социальный центр указал, что женщина к моменту рождения второго ребёнка прожила в области менее трёх лет, что не имеет никакого правового значения для выдачи регионального маткапитала.

После вмешательства прокуратуры права заявительницы были удовлетворены в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 1 800 семей получат в Приморье региональный материнский капитал в 2020 году.