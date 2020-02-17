Москва, , 06:46 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский сомневается в словах главы Минпромторга Дениса Мантурова, заявившего об отсутствии необходимости ограничивать посылки из Китая из-за вспышки нового коронавируса. На своих интернет-ресурсах, он, в частности, пояснил:

«Министр Мантуров заявил, что посылки из Китая не распространяют коронавирус, а потому неопасны. Министр ссылается на российские ведомства, не имеющие достаточной подтверждающей информации, а также на многократно пойманную на коррупции ВОЗ. Кто из этих уважаемых организаций сможет ответить на вопрос, сколько и на чем живет вирус?

Про воздушно-капельный путь и канализацию мы уже поняли, а на абстрактных носителях? Мы ничего не имеем сказать ни «за», ни «против». Мы всего лишь хотим обратить внимание на видных членов «китайской партии» в российском руководстве, к которой, предположительно, принадлежит неформальный куратор мистера Мантурова».

Также Кричевский приводит цитату из медицинского журнала где сказано, что немецкие вирусологи и эпидемиологи установили: «коронавирус может сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик, в течение девяти дней».

Как уже сообщало ИА REGNUM, приём посылок из Китая остановили на неопределённое время в Черногории и Хорватии.

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Вместе с тем, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что его ведомство не поддерживает такие шаги, поскольку Роспотребнадзор подтвердил невозможность передачи коронавируса человеку подобным образом. Примерно о том же самом интервью на радио Sputnik заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко: «Это уже перебор».