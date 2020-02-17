Новосибирск, , 05:41 — REGNUM В Новосибирском зоопарке имени Р. Шило у чёрно-белых восточных колобусов родился белоснежный малыш, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У восточных колобусов в Новосибирском зоопарке пополнение Новосибирский зоопарк имени Р. Шило

«Одна из самок родила малыша, — пояснили в зверинце. — Детеныши восточных колобусов примечательны своим внешним видом и выделяются на фоне старших. У взрослых животных шерсть в основном чёрная, но на боках и хвосте есть полосы длинной белой шерсти. Передняя часть головы также обрамлена белой шерстью. У малышей окраска другая — они белые. И потому их хорошо видно среди сородичей».Сотрудники зоопарка уточнили, что пол малыша пока не определён. Когда он немного подрастёт, его осмотрят ветеринары.

Восточные колобусы, которые обитают в Восточной и Центральной Африке, в новосибирском зоопарке живут с 1991 года.