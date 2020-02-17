Бердск, Новосибирская область, , 05:21 — REGNUM Жители города Бердска назвали кощунством намерение разместить исправительный центр на базе бывшей бригады спецназа ГРУ. В интернете начался сбор подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее сайт сайт Бердск-Онлайн сообщил, что на землях Минобороны в военном городке Бердска может появиться учреждение Федеральной службы исполнения наказания. Исправительный центр, по данным источников СМИ, хотят обустроить на территории, где ранее базировался спецназ ГРУ.

«Какое кощунство — разместить исправительный центр на бывшем месте дислокации легендарной бердской бригады спецназа ГРУ. Здесь до сих пор находится памятник погибшим в чеченскую войну. Просто позор: заменили героев на преступников. А планировали здесь и кадетское училище, и центр подготовки «Юнармии». А как же поручение президента о разработке программы патриотического воспитания граждан России?! Видимо, удобство людей, преступивших закон выше, чем память и слава?!», — отмечается в заявлении противников такого соседства.

Они требуют «отменить принятое решение» и выступили «против превращения города-курорта в город-зону».

«Размещение исправительного центра резко ухудшит криминогенную обстановку в нашем городе. Мы опасаемся за здоровье и будущее наших детей, за формирование их личности», — подчёркивают авторы петиции.

На данный момент петицию, участники которой возражают «против любого создания, размещения, строительства на территории города Бердска исправительного центра и любых других учреждений исполнения наказаний» подписали 4 366человек.