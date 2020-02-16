Москва, , 18:19 — REGNUM Заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, к председателю синодального Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде у неё есть «одна просьба».

«Думаю, женщины поддержат, — написала Захарова. — А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?»

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» заявил, что гражданские жены — «бесплатные проститутки», так как гражданский брак порочен.

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