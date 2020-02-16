Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Жителей города на Неве предупреждают о надвигающейся непогоде — усилении ветра до 28 м/с. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 17 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25−28 м/с.

В Ленинградской области сильный ветер также будет бушевать, в основном, в прибрежных зонах Финского залива.

«Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью будет около +2…+4 градусов, днем +5…+7 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться.