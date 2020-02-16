Лондон, , 00:10 — REGNUM В Великобритании выписали из медицинских учреждений пациентов, у которых ранее был выявлен новый тип коронавируса COVID-19. Об этом 15 февраля сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу Национальной системы здравоохранения страны.

Отмечается, что перед выпиской пациентам дважды провели тест на наличие вируса в организме, диагностика подтвердила, что они полностью здоровы.

Кроме этого, в ведомстве проинформировали о том, что у 94 эвакуированных из Китая граждан Великобритании закончился карантин, в течение которого они находились под наблюдением специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Лондоне был выявлен первый случай заражения новым типом пневмонии. На данный момент это единственный человек, который госпитализирован с коронавирусом нового типа COVID-19 в Великобритании.

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