Пекин, , 16:08 — REGNUM Ряд мер по безопасности граждан, которые пользуются наличными деньгами, предпринял народный банк Китая (ЦБ) на фоне борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 15 февраля сообщил журналистам на пресс-конференции замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

Банком на рынок были выпущены новые банкноты на сумму почти 600 млрд юаней (около 85,8 млрд долларов), они были равномерно распределены по всей стране до 17 января текущего года.

Все использованные банкноты попадают на дезинфекцию и карантин, который длится до 14 дней. Процесс выдачи купюр происходит с соблюдением всех мер контроля и гигиены, коммерческим банкам поставлено условие выдавать новые банкноты в соответствии с разграничением доходов и расходов. ЦБ настаивает на выдаче наличных денежных средств по максимуму новыми банкнотами.

Как отметил Фань Ифэй, такие меры предосторожности укрепили чувство защищённости у работников банков и других учреждений, где сотрудникам приходится иметь дело с наличными средствами. Кроме того, было приостановлено движение наличности между провинциями с наиболее тяжкой эпидемиологической ситуацией.

Представитель ЦБ уточнил, что перед китайским Новым годом в город Ухань, где расположен очаг эпидемии коронавируса, было отправлено 4 миллиарда юаней в новых банкнотах.

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