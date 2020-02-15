Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии выпустило сообщение о «незаконных» действиях на территории Южной Осетии. Публикация была размещена на сайте ведомства 15 февраля.

Как сообщают в СГБ, вечером 14 февраля в районе села Орчосан были зафиксированы пуски нескольких сигнальных ракет. Выстрелы заметил полицейский патруль, находившийся на грузинской территории неподалеку от села.

«Подобные незаконные действия являются провокационными и наносят ущерб обстановке безопасности на местах. В связи с произошедшим Службой госбезопасности Грузии активирована «горячая линия» и проинформирована Миссия наблюдателей ЕС», — говорится в сообщении СГБ.

Стоит отметить, что Орчосан является самым южным населенным пунктом Южной Осетии, который находится примерно в трех км от грузино-южноосетинской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения грузинской армии на Цхинвал в августе 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Грузии данные территории называют «оккупированными» и регулярно стремятся продемонстрировать, что следят за обстановкой там.