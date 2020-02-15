Москва, , 10:36 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, православные христиане отмечают праздник Сретения Господня. Это праздник был установлен в Византии в 544 году.

Праздник Сретения возник в церквиИерусалимаи появился в её богослужебном календаре в IV веке. Первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления.

Сретение (встреча) символизирует собой встречуВетхогои Нового Заветов. Согласно Евангелию от Луки на 40-й день после Рождества Христова Мария вместе с Иосифом пришла из Вифлиема в Иерусалим и принесла младенца Иесуса в Храм для посвящения его Богу.

В Храме они встретили старца Симеона Богоприимца. По преданию, этот Симеон был одним из 72 учёных толковников-переводчиков, которым элленистический египетский царьПтолемей II Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание севрейскогона греческий язык.

Симеон переводил книгу пророка Исаии и прочитал содержащееся в ней пророчество «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Он подумал, что это ошибка и вместо слова «Дева» должно стоять «жена». Симеон решил исправить греческий вариант текста, но тут ему явился ангел и остановил. Ангел сказал Симеону, что он не умерт до тех пор, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исаии. Так Симеон и прожил 300 лет, в конце жизни убедившись, что пророчество сбылось.

В праздник Сретенья Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил ночное бдение в Храме Христа Спасителя. Также он проведен божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.