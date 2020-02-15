Амстердам, , 09:33 — REGNUM Водопроводные компании в Нидерландах проверят все водопроводы в стране с тем чтобы выявить и заменить оставшиеся свинцовые водопроводы. Проверка начнётся в ближайшее время.

Предположительно по всей стране имеется около 1.500 подключений, в которых использован свинец, и к которым могут быть подключены по несколько домов. Ранее уже были заменены практически все свинцовые водопроводы, за исключением сложных участков, например, под тротуарами или под садами.

От 100.000 до 200.000 разных зданий также ещё располагают свинцовыми водопроводами. Однако ответственность за их замену лежит на владелçах зданий, а не на водопроводных компаниях.