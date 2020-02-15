Санта-Клара, США, , 04:10 — REGNUM Nvidia заявила, что игры Activision Blizzard были удалены из каталога потокового игрового сервиса GeForce Now из-за «недоразумения». Об этом представитель компании сообщил 14 февраля агентству Bloomberg.

Сотрудник Nvidia пояснил, что после полноценного запуска GeForce Now Activision, прежде, чем продолжать сотрудничество с сервисом, хотела заключить соответствующее соглашение.

А Nvidia в свою очередь, поскольку Activision участвовала в бета-тестировании сервиса, решила, что их предыдущее соглашение распространяется на начальный пробный период после полноценного запуска GeForce Now (состоялся 4 февраля 2020 года), который компания предлагает так называемым «основателям» платформы.

«Признавая недоразумение, мы удалили их игры из нашего сервиса, надеясь, что сможем работать с ними, и добавить их (игры Activision — ИА REGNUM) и многое другое в будущем», — сказал представитель Nvidia.

Ранее пользователи заметили, что все игры Activision Blizzard (такие, как Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Diablo 3 и другие) были удалены из каталога GeForce Now. Nvidia сообщила, что это было сделано по просьбе издательской компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Игры Activision Blizzard удалены из каталога сервиса GeForce Now