Вашингтон, , 03:34 — REGNUM В сеть выложили первые ролики с геймплеем предстоящей игры Halo: Combat Evolved Anniversary для ПК. Об этом 14 февраля сообщил портал DSOGaming.

Издание напоминает, что команда проекта запустила публичное бета-тестирование несколько дней назад. В настоящее время нет информации о том, когда состоится релиз. Пока что поклонники могут посмотреть 44 минуты геймплея.

Halo: Combat Evolved Anniversary изначально вышла на консоли Xbox 360 15 ноября 2011 года. Она представляет собой ремейк Halo: Combat Evolved — первой части в серии Halo.

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