Вашингтон, , 01:02 — REGNUM Актёр Роджер Кларк, подаривший свой голос персонажу по имени Артур Морган из игры Red Dead Redemption 2 выпустил аудиокнигу. Об этом 14 февраля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1228380912120926208

Она представляет собой аудиоверсию романа о ковбоях «Путь беззаконника» писателя Макса Брэнда, который был опубликован в 1921 году. Актёр сообщил, что в будущем, «как только он сможет», он выпустит «серию романов-вестернов, превращённых в аудиокниги».

Релиз Red Dead Redemption 2 на консолях PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года, на ПК игра вышла 5 ноября 2019 года. Это приключенческий шутер в виде от третьего лица, действие которого происходит в 1899 году на Диком Западе.

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