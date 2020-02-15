Маунтин-Вью, США, , 00:49 — REGNUM Администрация игрового потокового облачного сервиса Stadia в своей публикации дала понять, когда состоится релиз третьей части популярной ролевой игры Baldur's Gate. Об этом 14 февраля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1228383428778872832

«Вы уже с нетерпением ждете Doom Eternal, Get Packed, Orcs Must Die! 3, Baldur's Gate 3 и многие другие игры, которые выйдут в Stadia в этом году», — написали представители сервиса в его официальном блоге.

Издание напоминает, что ранее разработчики Baldur's Gate 3 не называли вообще никаких сроков возможного выхода игры. Ранее Steam присвоил ей по этому поводу статус TBA (To be announced — «будет объявлено»).

Позже Larian Studios заявили, что они никому не сообщали информацию о сроках выхода игры и сказали, что проект был включен в список Stadia по ошибке. Однако автор статьи обратил внимание читателей на то, что разработчики дали двусмысленный комментарий, поскольку не стали прямо говорить, что в 2020 году релиз игры не состоится.

Стоит также напомнить, что ранее Larian Studios подразнила всех поклонников Baldur's Gate. Она заявила, что какие-то новости о проекте третьей части ролевой игры появятся 27 февраля 2020 года.

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