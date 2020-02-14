Колтуши, Ленинградская область, , 22:22 — REGNUM Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин на встрече с жителями Колтушей по проблемам размещенных здесь несанкционированных свалок в пятницу, 14 февраля, пообещал реализовать «позитивный опыт» рекультивации загрязнённых земель, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ильина, это будет не засыпка грунтом земель, пострадавших от складирования мусора, а качественная рекультивация, которая решит проблему незаконного складирования и сжигания мусора. А впоследствии станет возможно взыскание потраченных средств с собственников участков на основе регрессных исков, заявил чиновник.

Зампредседателя комитета Госэконадзора Ленобласти Алексей Рылеев сообщил, что для определения ущерба и затрат на рекультивацию земель промзоны «Соржа — Старая» взято шесть проб на разных участках.

Также с собственников, на участках которых тушили горящие свалки, будут взысканы затраты службы Ленпожспаса. С начала года его сотрудники выезжали на тушение пожаров уже 21 раз, сообщил Ильин.

Чтобы предотвратить дальнейший ввоз мусора на территорию незаконных полигонов (местные жители продолжают фиксировать въезд в промзону мусоровозов), будет установлен контрольно-пропускной пункт под охраной ЧОП.

«В целом у основной массы собственников есть понимание, куда им надо идти дальше, и что надо прекратить травить население», — заявил Михаил Ильин.

Присутствующие на встрече жители Колтушей также попытались выяснить у представителей Всеволожской и природоохранной прокуратуры, почему надзорные органы не реагировали на обращения по поводу сжигания мусора и отсутствие действий со стороны местной власти. Вместо ответов представители надзорных ведомств углубились в разъяснение своих полномочий и бюрократических процедур. Не удалось выяснить и судьбу обращения жителей с 555 подписями в адрес городской прокуратуры, которое было подано ещё в декабре 2019 года.

Что касается работы местных властей, то глава Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский признал, что подведомственная ему территория зарастает свалками. Но, заявил он, полномочий муниципального земельного органа не хватает для того, чтобы ставить вопрос об изъятии используемой не по назначению земли. А вопрос, почему земли сельхозназначения были переведены в промышленную категорию, что в конечном счёте и позволило использовать их под свалки, Низовский и главы Колтушского и Заневского поселений оставили без ответа.

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Напомним, жители поселка Колтуши, ежедневно страдающие от горящих незаконных свалок, требуют, чтобы чиновники и правоохранительные органы выгнали нерадивых собственников с загаженных земельных участков.

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