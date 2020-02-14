Париж, , 21:19 — REGNUM Кандидат в мэры Парижа от партии «Вперед, республика!», основанной действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном, Бенджамин Гриво снял свою кандидатуру после публикации интимного видео с его участием. Заявление об этом 14 февраля сделал сам Гриво в эфире телеканала BFMTV.

Видео было опубликовано в социальных сетях и на ряде сайтов российским художником Петром Павленским, эмигрировавшим во Францию в 2017 году. Павленский разместил видео, компрометирующее кандидата в мэры, и выложил часть переписки Гриво с девушкой, где экс-кандидат в мэры Парижа жаловался на свою семью, называя её «тюрьмой». Кроме того, Павленский утверждает, что Гриво посылал девушкам свои интимные фото, побуждая их присылать такие же фото в ответ.

Как пояснил художник, он совершил этот поступок, не в силах наблюдать лицемерие Гриво, который в своей предвыборной кампании постоянно подчёркивал важность семейных ценностей и позиционировал себя как образцового семьянина, который «хочет стать защитником всех семей Парижа».

Также Павленский отметил, что Гриво стал первым политиком, которого он раскрыл, и он как живущий во Франции неравнодушный гражданин будет продолжать такие акции в отношении других представителей власти.

Сам Гриво пояснил, что нападки на его семью ставят под угрозу его личную жизнь, его семья страдает от угроз, клеветы, лжи и слухов, совершенно не заслуживая этого. Поэтому политик принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Парижа.

Напомним, художник Павленский стал известен после ряда проведённых им в России акций. Среди них было зашивание рта в поддержку Pussy Riot, приколачивание половых органов к брусчатке Красной площади, поджигание двери здания ФСБ на Лубянке. Во Франции после эмиграции он провёл акцию с поджогом ограды офиса банка Banque de France, за что был осуждён и отбывал срок в тюрьме.

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