Нижний Новгород, , 20:36 — REGNUM Самый взрослый труженик тыла, который проживает на территории Нижегородской области, Моисей Альшиц отпраздновал 101-летие. С этой датой его поздравили активисты движения «Волонтёры победы», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Моисей Альшиц и его супруга Зоя Комарова являются ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и тружениками тыла. Также ветеран награждён орденом Трудового Красного знамени за работу на Горьковском машиностроительном заводе.

Активисты помогли ветерану реализовать своё право — он проголосовал за присвоение звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор региона Глеб Никитин поздравил ветеранов-балахнинцев и вручил им медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести» сейчас продолжается.