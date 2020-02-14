Каменск-Уральский, Свердловская область, , 17:50 — REGNUM Ползавший возле больницы в Каменске-Уральском 44-летний мужчина сам отказался от помощи медиков и добровольно покинул учреждение. Об этом журналистам заявил глава свердловского минздрава Андрей Цветков.

По его словам, специалисты министерства выезжали 14 февраля в Каменск-Уральский и разбирались в этой ситуации. Предварительные данные показываю, что вся помощь оказывалась гражданину в полном в соответствии со всеми стандартами. Ему помогали сотрудники двух бригад скорой помощи, а также двух подразделений местной больницы. Медики провели необходимую диагностику и исключили состояния, угрожающие жизни.

В одном из приемных отделений данный пациент категорически отказался от проведения дальнейшего обследования и сам покинул больницу. И пока ни от него, ни от его родственников жалоб ни в больницу, ни в минздрав не было.

«Проверка комиссией областного минздрава продолжается», — добавил министр. И подчеркнул, что важен каждый пациент, поэтому в министерстве внимательно относятся ко всем сигналам о возможном нарушении прав граждан на медицинскую помощь.

«Бывают проблемы с этикой поведения, как пациентов, так и медицинских сотрудников, но в данной ситуации медицинские работники соблюдали все требования нормативных актов», — заверил Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы увидели у одной из больниц ползущего по снегу мужчину и запечатлели это на видео. История получила широкий резонанс. Проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

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