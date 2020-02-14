Москва, , 16:25 — REGNUM Астрологическая политика, бои гусей «за любовь», возвращение МММ: такие истории рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе. Читайте самые любопытные в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Суздале переименовали традиционные гусиные бои. Причиной стал закон «Об ответственном обращении с животными»: в городе решили, что зоозащитники могут посчитать драки пернатых слишком жестокими. Впрочем, пишет «ПроВладимир», от переименования суть не изменилась: гуси все также бьются с соперниками за гусыню, но теперь это называется «потеха за любовь».

Более серьезные перемены в администрации Белгорода. «Черноземец» рассказал, что у чиновников теперь будет униформа, они станут носить форменную одежду и знаки различия для работы с населением и оказания государственных и муниципальных услуг. «Служба есть служба, даже муниципальная, и вовсе не повод для выгула нарядов. А учитывая последнюю ситуацию с чиновницами в шубах из Керчи, нагрянувших к ветеранам, это даже предусмотрительно», — одобряет нововведение автор канала.

Северо-Западный федеральный округ

«Об этом еще пока мало говорят, но Петербург теперь троллейбусная столица России», — сообщил «Питертранспорт». Свой новый статус город получил еще в прошлом году, когда в Москве, некогда троллейбусной столице мира, из-за ликвидации стало меньше троллейбусов, чем в городе на Неве.

Кроме троллейбусов Петербург развивает и другой транспорт. Сейчас здесь много говорят про канатную дорогу, которую хотят протянуть над Невой. У проекта хватает противников. «Те, кто всерьез рассуждают о возможности прокладки над Невой канатной дороги, явно никогда не были на нашей главной реке в ветреную погоду», — пишет «Ночной губернатор».

И еще история о Петербурге. В Заксобрании Ленобласти предложили опять переименовать город, убрать из названия города приставку «Санкт-» и закрепить урезанное имя в конституции. По мнению депутатов, длинное название уже практически никто не употребляет, и оно стало «атавизмом». «А по-моему, такие депутаты давно стали «атавизмом», — не соглашаются «Записки декабриста».

Приволжский федеральный округ

Коронавирус все так же волнует граждан страны и авторов каналов, хотя уже меньше, чем ранее. Многие по-прежнему пытаются заработать на вирусе и страхах обывателей. К примеру, житель Самары разместил в интернете объявление о продаже «Сызранского помидора в рассоле от коронавируса». За банку консервированных томатов продавец хочет получить 600 тысяч рублей. Целебные помидоры пополнили список «защит» от коронавируса, куда уже попали обереги, противогазы и даже заговоренные вода и чеснок. «Но всем верить нельзя. Предлагаю сначала у меня купить таблетки от наивности, всего 6000 рублей штука», — смеется «Злой самаритянин».

А в Казани попытались продать банку «Кока-Колы» за 100 тысяч рублей. Она была выпущена к Универсиаде 2013 года. Хотя срок хранения напитка истек еще в 2014 году, продавца это не смутило. «Недавно объявление пропало. Нет, банку не купили. Ее случайно открыл и выпил кто-то из родственников продавца. Обидно, конечно, что очередная попытка разбогатеть не удалась», — узнал by Kazan.

Тем временем жители башкирского города Агидель обратились за помощью к шаману, чтобы во дворе одного из домов появилась парковка. «Горожане уверены, что шаман сможет им помочь», — пишут «Новости Башкирии и Уфы».

Сибирский федеральный округ

В небе над Красноярском, по словам «ТВК Красноярск», появились друг за другом странные шлейфы в небе, которые удалось записать на видео. Теперь весь город гадает, что это было: преломление закатного света на реактивной струе самолета, сгоревший в атмосфере метеорит или очередные военные испытания.

«Сибирский панк» обратил внимание, что одна местная газета недавно рассказала читателям про астрологический портрет омского губернатора: «Что-то там про огненную козу, притянутую водяным драконом». По словам канала, такая статья может открыть ящик Пандоры: «Если такой формат подачи политиков зайдет электорату, наше информационное поле наводнят параполитологи и ведьмы-эксперты. Кандидаты пойдут на выборы не с программой, но с астропрогнозом. А омский горсовет начнет принимать бюджет исключительно на растущей луне».

В Барнауле, где держится температура минус десять градусов, решили присоединиться к Всероссийской акции «На работу на велосипеде». Мэрия предложила барнаульцам доехать на велосипеде до места работы или учебы, чтобы оценить все преимущества этого вида транспорта. «То, что улицы и тротуары не чищены от снега, в том числе и велосипедная дорожка протяженностью 2,5 км, никого из чиновников не интересует», — возмущается Неляпунов.

Уральский федеральный округ

«Екатеринбург №1» передает странную новость из Краснотурьинска. Здесь руководителем местного детского сада назначен бывший замначальника женской исправительной колонии. Причем его бывшие подопечные жаловались на грубое обращение и даже насилие. «По слухам, скоро в саду кашку с комочками заменят на баланду, а кроватки — на шконки», — горько шутит канал.

Южный федеральный округ

В Волгограде другой неожиданный скандал, с переименованием парка. Мэрия придумала ему новое название, не спросив мнение жителей. Ранее сквер был известен как парк Героев, теперь мэрия на своем сайте и в пресс-релизах обозначает его как Александровский сквер. Впрочем, уточняет «Сталингумрак», ни парка, ни сквера на деле не существует: старые деревья уничтожили, а новые еще не высадили.

«Кубанская телега» пишет про мониторы, которые развесили в новых городских трамваях за счет бюджета. Они должны информировать пассажиров об остановках, но вместо информации о маршруте краснодарцы получили много рекламы, ролики про кошек и собачек и гороскоп, причем несвежий. Горожанам это не нравится.

В Адыгее обсуждают конфуз с участием республики в выставке «Продэкспо 2020». На стенде Адыгеи рядом с сыром и конопляным маслом продается черная икра. Откуда она могла взяться среди гор, никто не объясняет. «Не знаю, каким путем осетровые доплыли на нерест до нашей солнечной республики, но стенд с икрой выглядит убедительно», — удивляется «Адыгэ Хэку».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кабардино-Балкарии пенсионерка перевела почти полтора миллиона рублей, чтобы получить компенсацию от «МММ». Оказывается, женщине целый месяц звонил мужчина, который представлялся сотрудником юридической службы, и уговаривал ее вернуть свои, ранее вложенные в «МММ» средства. Та согласилась и отправляла разные взносы на счета, которые указывал неизвестный. «Мы серьезно! Мавроди уже нет, но на нем продолжают зарабатывать», — пишет Burka Daily.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» удивляется культурно-воспитательной программе в Магадане. Музей истории ГУЛАГа открыл бесплатный набор подростков от 14 лет для будущих экспедиций в места, связанных с историей лагерей. «У Магадана особый путь. Интересно, что об этом думают детские психологи. В 14 лет такой — та-дам! — добро пожаловать в ГУЛАГ, детка! А потом удивляемся, что Колыма на втором месте среди регионов по потреблению водки», — пишет автор канала.

Закончим на хорошей ноте. «Алиса в Забайкалье» пишет, что в крае выписали последнего пациента с коронавирусом. Он здоров. И в Забайкалье, и в России теперь нет больных коронавирусом, с чем мы вас и поздравляем.

Такие истории рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе.

Читайте продолжение в следующую пятницу.