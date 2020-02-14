Москва, , 15:35 — REGNUM В 2020 году «Мосгортранс» получит еще 100 новых трамвайных вагонов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Благодаря этому доля новых трамваев в Москве будет увеличена до 80%. Также В 2020 году перевозчики планируют закупить еще 23 новых поезда городского типа для МЦД и 41 поезд для дальних пригородных маршрутов. Благодаря этому до конца 2020 года будут обновлены все поезда МЦД.

Также обновление ждёт состав поездов столичного метрополитена. В этом году туда планируется поставить более 600 вагонов «Москва», в том числе новой модификации «2020», которая станет «главной транспортной премьерой года», отметил Собянин.

Новая модификация будет отличаться от предыдущих моделей как снаружи, так и внутри. В частности, будут обновлены сиденья, поручни, полы, подсветка, обивка сидений. В отделку интерьеров добавят цвета линии метро, по которой будет ходить поезд.

Помимо этого, дверной проём станет шире на 20 см по сравнению с действующими поездами «Москва» и на 35 см по сравнению с другими типами поездов. Это позволит проводить более оперативную посадку и высадку пассажиров. Также число USB-разъемов для зарядки гаджетов будет увеличено в четыре раза. При этом зарядки появятся рядом с сиденьями.

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