Бангкок, , 13:33 — REGNUM Около 3000 учеников собрались в городе Аюттхая, расположенном в 70 км к северу от столицы Таиланда, чтобы поздравить с Днем святого Валентина Китай, который столкнулся с эпидемией коронавируса, сообщает Antara.

«Китай, продолжай борьбу», — кричали ученики и учителя, собравшиеся по этому случаю.

Известно, что участники этой акции, стоя вместе с парой слонов, образовали форму сердца.

Напомним, на сегодняшний день в Таиланде зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусом.