Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков остаются 103 человека, вернувшихся из Китая. Их проверяют на наличие коронавируса в организме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области не зарегистрировано, также не зарегистрировано больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом», — уточнили в ведомстве.

Специалисты подчёркивают, что дефицита тест-систем не ожидается.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону прибывающих граждан из Китая госпитализируют в изолятор, который организован на базе детской городской больницы №2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону не нашли заболевших коронавирусом