Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина. Ранее большой резонанс вызвал дерзкий побег из больницы 32-летней Аллы Ильиной.

Больница им. Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Как оказалось, не одна эта девушка, которая была помещена в больницу после посещения КНР, самовольно покинула карантин и вернулась домой. Помимо нее свои «палаты временного заключения» оставили еще три человека, оказавшиеся в такой же ситуации. Это следует из документов, которые опубликовало 14 февраля издание «Фонтанка.ру».

Как сообщает в этом документе управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу главврач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» Алексей Яковлев, 10 февраля в 20:40 мск стационар самовольно покинула 32-летняя Ольга, а на следующий день, 11 февраля, в 20:30 мск самовольно клинику покинул 23-летний Игорь, спустя еще 10 минут — 18-летняя Ольга.

Все они, по мнению Алексея Яковлева, несут «угрозу заражения другими инфекционными заболеваниями».

Напомним, Алла Ильина сбежала из инфекционной больницы 7 февраля, после того как врачи не смогли диагностировать у нее коронавирус, но в целях профилактики решили оставить в изолированном боксе на 14 дней. Девушка замкнула и отключила электронный замок, покинув больницу.

13 февраля главный санитарный врач Петербурга обратилась с административным иском в суд, чтобы принудительно поместить беглянку в клинику. Эту меру Наталия Башкетова назвала превентивной, в целях недопущения распространения опасного вируса среди жителей города.

Суд иск принял со второй попытки и назначил дату его рассмотрения на 17 февраля, за три дня до планируемой даты выписки Ильиной из больницы, если бы ее сразу же после обращения врача поместили туда.

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