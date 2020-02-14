Монровия, , 10:48 — REGNUM Гражданка Китая, работающая в больнице в столице Либерии, Монровии, пожертвовала медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты больницам материкового Китая, где в результате вспышки коронавируса погибли более 1300 человек. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, доктор Чжай Ю, 46 лет, отправила в Ухань коробки, содержащие 7000 масок и 600 комплектов защитной одежды.

Она сообщила, что импортировала все медицинское оборудование шесть лет назад, чтобы оборудовать свою клинику после вспышки Эболы в западноафриканской стране, где наблюдаются проблемы с медицинским обслуживанием.

Теперь она решила пожертвовать их, «потому что наши люди в Китае слишком сильно пострадали; они находятся между жизнью и смертью».

"Будучи китайцами за границей, мы хотим сделать все возможное, чтобы сделать что-то для нашей родины, — сказала она. — Это наш долг. Мы должны это сделать».

Отметим, что Чжай Ю родом из провинции Хэбэй, недалеко от столицы Пекина, и живет в Либерии уже 12 лет.

Доктор Чжай отметила, что она не обеспокоена вероятностью распространения вируса в Либерии.