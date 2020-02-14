Киев, , 10:43 — REGNUM Украина не задерживает эвакуацию своих граждан из Китая, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая 13 февраля в эфире телеканала «1+1».

Рейс в Китай запланирован на вторник, 18 февраля, рассказала она. На борт пустят только здоровых граждан Украины.

«На Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми. Сначала их проверят китайские власти, и только тогда позволят выпустить. Затем также проведет проверку украинская бригада врачей», — рассказала Скалецкая.

По прилёте на Украину всех пассажиров отвезут на карантин, где они пробудут не менее 14 дней, рассказала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины, которые находятся в Китае, пожаловались на то, что украинские власти несколько раз откладывали их эвакуацию, в то время как другие страны уже забрали своих граждан.

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