Ухань, Китай, 13 февраля 2020, 08:44 — REGNUM Около 50 граждан Украины, находящихся в китайском городе Ухань, три недели не эвакуируют из эпицентра распространения коронавируса, сообщил 12 февраля телеканал «Громадське».
Они сняли видео, которое оказалось в распоряжении телеканала. Люди жалуются на бездействие правительства Украины и говорят, что дали согласие пройти 14-дневный карантин.
Люди рассказали, что их общежитие закрыто на карантин. Их выпускают только в магазины, в которых практически нет фруктов и овощей — их раскупают местные жители.
Ирина Чуйко, одна из тех, кто ожидает эвакуации из Китая, написала в социальной сети Facebook, что, по её оценке, ситуация в Ухане нормализуется не раньше марта, поэтому она решила выехать на территорию Украины. Однако правительство Украины, в отличие от властей многих стран, до сих пор не смогло организовать эвакуацию людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданка России Виктория Маковцова пожаловалась на неудобные условия перелёта во время эвакуации из китайского города Ухань.
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