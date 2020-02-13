Ухань, Китай, , 08:44 — REGNUM Около 50 граждан Украины, находящихся в китайском городе Ухань, три недели не эвакуируют из эпицентра распространения коронавируса, сообщил 12 февраля телеканал «Громадське».

Они сняли видео, которое оказалось в распоряжении телеканала. Люди жалуются на бездействие правительства Украины и говорят, что дали согласие пройти 14-дневный карантин.

«Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолёт задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест на Украине, негде нас поселить», — рассказали граждане Украины.

Люди рассказали, что их общежитие закрыто на карантин. Их выпускают только в магазины, в которых практически нет фруктов и овощей — их раскупают местные жители.

Ирина Чуйко, одна из тех, кто ожидает эвакуации из Китая, написала в социальной сети Facebook, что, по её оценке, ситуация в Ухане нормализуется не раньше марта, поэтому она решила выехать на территорию Украины. Однако правительство Украины, в отличие от властей многих стран, до сих пор не смогло организовать эвакуацию людей.

«До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой… Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами — нет. Можно пенять на экономику, её упадок. Но, пардон — Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш…», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданка России Виктория Маковцова пожаловалась на неудобные условия перелёта во время эвакуации из китайского города Ухань.

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