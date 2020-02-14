Бразилиа, , 10:12 — REGNUM В Антарктиде зарегистрирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Столбик термометра впервые поднялся выше 20 °C. Такие аномальные показатели были зафиксированы бразильскими учёными на острове Сеймур 9 февраля. Об этом сообщает The Sun.

Таким образом был побит предыдущий рекорд + 19,8 °C, зафиксированный на острове Сигни в январе 1982 года.

Пока на сегодня самой высокой температурой, зарегистрированной на континентальном Антарктическом полуострове остаётся показатель +18,3 °C, зафиксированный аргентинскими учёными на военной базе Эсперанса. Новое значение +20,75 °C на острове Сеймур пока не в счёт, поскольку остров не является частью основного полуострова. Кроме того, данные учёных ещё должны получить подтверждение Всемирной метеорологической организации.

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Специалисты назвали такие показания «невероятными и ненормальными» и заявили, что они указывают на опасную тенденцию на полуострове.

Издание напоминает, что Антарктический полуостров (северо-западная оконечность вблизи Южной Америки) является одним из самых быстро нагревающихся регионов на планете. Средняя температура там за последние 50 лет подскочила на 3 °C.

«Мы наблюдаем тенденцию к потеплению во многих местах, которые мы отслеживаем, — заявил Карлос Шефер, работающий в созданном бразильским правительством проекте Terrantar, который следит за изменениями антарктического климата. — Но мы никогда не видели ничего подобного».

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Как сообщало ИА REGNUM, температурный рекорд Антарктиды, который был зафиксирован 24 марта 2015 года на аргентинской научно-исследовательской базе Эсперанса, не превышал 17,5 градуса Цельсия. 6 февраля 2020 года этот показатель был побит. Рекордно высокую температуру воздуха (с 1961 года) зафиксировали на антарктической станции Эсперанса, где температура составила +18,3 °C.