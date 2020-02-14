Роквилл, США, , 06:34 — REGNUM С выходом обновления Wastelanders игроки Fallout 76 получат возможность привлечь определённых персонажей в свой лагерь. Об этом Bethesda написала 13 февраля в блоге проекта.

https://twitter.com/pcgamer/status/1228126723251867648

Разработчики сообщили, что геймеры смогут встретиться с определёнными союзниками, выполнив особое задание. В какой-то момент, когда репутация игрока у этих NPC (неигровой персонаж) достигнет определённого уровня, они смогут открыть их уникальные возможности.

Например, они смогут выполнять квесты для персонажа по имени Беккет, всё глубже и глубже погружаясь в его биографию. В определённый момент геймеры смогут построить в своём лагере бар Беккета: NPC будет продавать напитки и помогать в случае нападения на базу.

Более того, Bethesda отмечает, что дальнейшее улучшение отношений с неигровыми персонажами может даже привести к возникновению «постапокалиптического романа».

Ранее разработчики сообщили дату релиза Wastelanders. Они выложили в сеть трейлер, который дал понять, что дополнение выйдет 7 апреля 2020 года.

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