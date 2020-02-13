Москва, , 16:42 — REGNUM Запрет на добычу полезных ископаемых в Антарктиде позволяет сохранить природу континента в первозданном виде, а снятие подобных ограничений чревато серьезными последствиями для местной экологии. Об этом 13 февраля заявил руководитель экспедиции в Антарктиду, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Кузнецов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Путешественник напомнил, что на данный момент между рядом стран заключён договор о запрете добычи полезных ископаемых в Антарктиде. Именно благодаря этим ограничениям удаётся сохранить нетронутой природу материка.

«Это огромный мир с разнообразной флорой и фауной, в который вмешиваться не надо. Моё мнение таково, что вмешательство в природу материка может повлечь за собой необратимые последствия. За этим ведётся строгий контроль на континенте. Необходимо строго следить за сохранением экологической среды Антарктиды», — заявил Кузнецов.

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