Париж, , 16:00 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, двое из одиннадцати человек, госпитализированных после заражения новым коронавирусом, «вылечены» и покинули больницу, передает BFM TV.

Известно, что после того, как двое человек были выписаны, девять пациентов остаются госпитализированными во Франции.

Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что 61 тест, проведенный в департаменте Верхняя Савойя, является отрицательным, и нет никакой «цепи передачи» вируса.

«В качестве меры предосторожности, однако, три школы закрыты, а многие люди остаются в дома», — отметил Жером Саломон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвердил министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

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