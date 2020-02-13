Додома, , 14:30 — REGNUM 75 граждан Эфиопии, нелегально въехавших в Танзанию, были освобождены из-под ареста и депортированы. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление главы департамента миграции Танзании.

В интервью корреспондентам ВВС Алли Мтанда заявил, что граждане Эфиопии стали первой группой нелегальных мигрантов, которых депортировали по специальному распоряжению президента страны Джона Магуфули. Он добавил, что 75 граждан Эфиопии содержались в тюрьме Южная Мтвара на границе Танзании и Мозамбика.

«Операция будет продолжаться… Существуют соглашения между правительством, посольством Эфиопии в Танзании и Управлением ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по которым предполагается депортация нелегальных мигрантов на родину», — заявил он.

Он добавил, что другую группу эфиопских мигрантов в Додоме планируется освободить из-под ареста и выслать из страны на следующей неделе.

По словам Мтанды, в департаменте намерены освободить более 1300 задержанных в разных районах страны нелегальных мигрантов из Эфиопии и депортировать их.

Как отмечают репортеры, нелегальные мигранты из Эфиопии и Эритреи часто используют Танзанию в качестве перевалочного пункта по пути в Европу или ЮАР.