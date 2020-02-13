Москва, , 12:15 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на пленарном заседании появился в белых перчатках, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

«Я всем рекомендую. Никаких рукопожатий. По данным ученых, более 30 тыс. микробов на наших руках. Сразу никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм», — объяснил Жириновский.

«Не надо так с иронией смотреть. Мы дышим страшным воздухом, мы пьем грязную воду», — указал он.

Белые перчатки надели и депутаты фракции ЛДПР.

«Я заказал телесного цвета, под цвет руки — нету в продаже», — сказал депутат.

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