Киев, , 11:00 — REGNUM С 12 февраля компания «Укрпошта» приостановила отправление посылок в Китай, сообщило 12 февраля информационное агентство «Укринформ».

Все посылки, принятые до 11 февраля будут доставлены, подчеркнули в компании.

Данное решение было принято из-за значительного сокращения авиарейсов в Китай. По этой причине в «Укрпоште» предупредили об увеличении сроков доставки посылок между Китаем и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские граждане, находящиеся в Китае, пожаловались, что их никак не могут эвакуировать из страны.

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