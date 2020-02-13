Москва, , 09:46 — REGNUM Резкий рост пострадавших от коронавируса в Китае — это журналистская утка. Выросло количество тех, у кого выявлено заболевание на 35%, хотя до этого, днем раньше было только 4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя информацию о росте заболевших коронавирусом.

«Китай объяснил резкий рост данных по заболеванию COVID19 новым методом диагностирования. Это хорошая информация, то есть сито выявления носителей вируса стало мельче и эффективнее. Надо сказать спасибо китайским властям за то, что они так открыты.

В России не может быть вспышек коронавирусом по нескольким причинам. Во-первых, меры российских властей по предупреждению и выявлению потенциальных заболевших эффективны и приняты своевременно.

Во-вторых, российские специалисты находятся в Китае и координируют с властями страны действия, получая необходимую информацию, что дает полную картину происходящего.

В-третьих, пока вирус странным образом заражает только лиц азиатского происхождения и видимо у граждан РФ есть природный иммунитет к нему», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало, резкий скачок числа заболевших и умерших от коронавируса нового типа зафиксирован в китайской провинции Хубэй.

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