Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM В ООН с недоверием относятся к данным КНДР об отсутствии коронавируса в стране. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Власти КНДР сообщили в ФАО, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — сообщил заместитель главы представительства организации в Пхеньяне Бир Мамдал. — Однако мы скептически относимся к данным заявлениям».

Как сообщают журналисты радиостанции, отвечая на вопросы представитель ФАО не смог предоставить каких-либо доказательств данной позиции. Между тем, Бир Мандал отметил, что в настоящее время представители международных организаций сталкиваются с трудностями в связи с закрытием границ и невозможностью въехать в страну.

Напомним, что северокорейские власти запретили иностранным дипломатам до 15 февраля покидать пределы дипмиссий и уезжать и страны.