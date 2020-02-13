Москва, , 08:15 — REGNUM Министерство обороны России рассекретило и опубликовало к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов подборку уникальных архивных документов. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны, посвящённые наступательной операции Красной армии, помещены в новый историко-познавательный раздел на портале Минобороны.

Все желающие могут ознакомиться со схемами дислокации некоторых частей противника, отчётом войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года, показаниями пленных, актом о зверствах фашистов в городе Будапеште, наградными документами и другими архивными материалами.

Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945 года, столица Венгрии город Будапешт был освобожден советскими войсками в результате успешной стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при активном участии кораблей Дунайской военной флотилии.

Освобождению Будапешта в этот же день Москва салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.